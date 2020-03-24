Германия предостерегла от гуманитарного кризиса на Донбассе на фоне коронавируса

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на фоне коронавируса нужно приложить усилия для предотвращения гуманитарного кризиса на Востоке Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Маас сказал на онлайн-брифинге в Берлине после "виртуальной встречи" с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Коронавирус не знает никаких границ. Ни настоящих, ни придуманных. Сегодня мы должны предотвратить гуманитарный кризис на Востоке Украины, чтобы он не усугубился еще больше.

Речь идет о поставках необходимого для поддержания жизнедеятельности и охраны здоровья людей. Особенно это касается пожилых людей, которые остаются там в серой зоне", - сказал Маас.

Он подчеркнул, что на фоне пандемии возросла необходимость быстрого решения конфликта на Донбассе.

"Этот кризис должен всех нас побудить к поиску быстрого разрешения конфликта. Именно сейчас нам нужен прогресс в выполнении решений нормандского саммита в Париже и минских договоренностей.

Это касается разведения войск, большего количества пунктов пересечения линии разграничения, поддержки гражданского населения и соблюдения прекращения огня ", - добавил Маас.