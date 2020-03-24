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Школи та садочки Києва відключають від опалення

Вівторок, 24 березня 2020, 14:02
Школи та садочки Києва відключають від опалення

Столична влада за ініціативи міського голови Віталія Кличка вирішила відключити опалення у школах та дитячих садочках із 25 березня.

Джерело: заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський, КМДА

Пряма мова Мондриївського: "У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах.

У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів".

Деталі: У КМДА назвали це рішення обґрунтованим і зваженим.

Цей крок дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією.

Мондриївський окремо наголосив, що на час протиепідемічних заходів столична влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

Довідково: Зазвичай централізоване теплопостачання припиняють, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього  повітря перевищує 8 градусів тепла.

В Україні оголошено карантин із 12 березня до 3 квітня – але його можуть продовжити у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID 19.

Зараз садочки, школи та виші закрито, а рух міського й міжміського пасажирського транспорту припинено.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкарантинопаленняКМДА
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