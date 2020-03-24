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Школы и садики Киева отключают от отопления

Вторник, 24 марта 2020, 14:02
Школы и садики Киева отключают от отопления

Столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко решила отключить отопление в школах и детских садах с 25 марта.

Источник: заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, КГГА

Прямая речь Мондриевского: "В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах.

В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств".

Детали: В КГГА назвали это решение обоснованным и взвешенным.

Этот шаг позволит снизить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Мондриевский отдельно подчеркнул, что на время противоэпидемических мероприятий столичные власти особое внимание уделяет обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Справка: Обычно централизованное теплоснабжение прекращают, когда в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице превышает 8 градусов тепла.

В Украине объявлен карантин с 12 марта по 3 апреля – но его могут продлить в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 19.

Сейчас сады, школы и вузы закрыты, а движение городского и междугородного пассажирского транспорта прекращено.

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Темы: КиевкарантинотоплениеКГГА
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