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Польща запроваджує заборону на вільне пересування через епідемію

Вівторок, 24 березня 2020, 14:20
Польща запроваджує заборону на вільне пересування через епідемію

Уряд Польщі вирішив обмежити свободу вільного пересування, нові заходи діятимуть від сьогодні і до 11 квітня.

Джерело: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції з міністром охорони здоров'я Лукашем Шумовським, "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Пряма мова: "Те, що у нас менше захворюваності, ніж ми очікували, не повинно нас присипляти; необхідно ввести в Польщі додаткові заходи для обмеження поширення коронавірусу.

Ці обмеження торкнуться кожного з нас, (...) це рішення, необхідне для того, щоб максимально обмежити нашу діяльність. Винятки  – піти в магазин, в аптеку, вивести собаку на прогулянку.

Ми приймаємо ці рішення, щоб виграти час, підготувати лікарні".

Деталі: Польський прем'єр-міністр заявив, що буде введено обмеження і в громадському транспорті для забезпечення дистанції між пассажирами.

Також Польща обмежує зібрання людей, поряд не можуть перебувати більше двох осіб.

24 березня у Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священик, який лікувався в Пулавах. Таким чином, в країні вже 9 загиблих. 774 людини інфіковані.

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"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019ПольщаЄвропа
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