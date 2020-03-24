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Польша вводит запрет на свободное передвижение из-за эпидемии

Вторник, 24 марта 2020, 14:20
Польша вводит запрет на свободное передвижение из-за эпидемии

Правительство Польши решило ограничить свободу свободного передвижения, новые меры будут действовать от сегодня и до 11 апреля.

Источник: премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовский, "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь: "То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавирус.

Эти ограничения коснутся каждого из нас, (...) это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения – пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку.

Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы".

Детали: Польский премьер-министр заявил, что будут введены ограничения и в общественном транспорте для обеспечения дистанции между пассажирами.

Также польша ограничивает собрание людей, рядом не могут находиться более двух человек.

24 марта в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом, в стране уже 9 погибших. 774 человека инфицированы.

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019ПольшаЕвропа
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