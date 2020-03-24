У неділю Україна перейде на літній час

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Вівторок, 24 березня 2020, 16:24

29 березня о 3 годині ранку Україна перейде на літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину вперед.

Джерело: сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Дослівно: "29 березня 2020 року о 3 годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 годину вперед".

Деталі: У міністерстві нагадали, що перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з цим документом, Україна щорічно переводить годинникову стрілку в останню неділю березня на 1 годину вперед (перехід на літній час) і в останню неділю жовтня на 1 годину назад (перехід на зимовий час). 

Українська правда
Теми: Україна час


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