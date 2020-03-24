Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання
Президент Володимир Зеленський звернувся до Китаю з проханням надати Україні більше тест-систем і медичного обладнання.
Джерело: повідомлення на сайті глави держави
Деталі: Президент України прийняв у вівторок новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.
Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому посла КНР.
Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.
Він наголосив також на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з Covid-19 та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.
Крім того, Зеленський обговорив з послом Китаю можливості залучення в Україну інвестицій з КНР, зокрема для реалізації інфраструктурних проектів.
Нагадаємо:
- Раніше Україна отримала з Китаю тест-системи на 50 тисяч досліджень.