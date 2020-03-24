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Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання

Вівторок, 24 березня 2020, 16:12
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до Китаю з проханням надати Україні більше тест-систем і медичного обладнання.

Джерело: повідомлення на сайті глави держави

Деталі: Президент України прийняв у вівторок новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.

Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому посла КНР.

Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Він наголосив також на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з Covid-19 та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Крім того, Зеленський обговорив з послом Китаю можливості залучення в Україну інвестицій з КНР, зокрема для реалізації інфраструктурних проектів.

Нагадаємо:

  • Раніше Україна отримала з Китаю тест-системи на 50 тисяч досліджень.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКитайкоронавірусCovid-2019
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