Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання

Президент Володимир Зеленський звернувся до Китаю з проханням надати Україні більше тест-систем і медичного обладнання.

Джерело: повідомлення на сайті глави держави

Деталі: Президент України прийняв у вівторок новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.

Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому посла КНР.

Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Він наголосив також на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з Covid-19 та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Крім того, Зеленський обговорив з послом Китаю можливості залучення в Україну інвестицій з КНР, зокрема для реалізації інфраструктурних проектів.

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