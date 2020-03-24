Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання

6204 перегляди
Вівторок, 24 березня 2020, 17:12
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до Китаю з проханням надати Україні більше тест-систем і медичного обладнання.

Джерело: повідомлення на сайті глави держави

Деталі: Президент України прийняв у вівторок новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.

Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому посла КНР.

Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Він наголосив також на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з Covid-19 та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Крім того, Зеленський обговорив з послом Китаю можливості залучення в Україну інвестицій з КНР, зокрема для реалізації інфраструктурних проектів.

Нагадаємо:

  • Раніше Україна отримала з Китаю тест-системи на 50 тисяч досліджень.

Українська правда
Теми: Зеленський Китай коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Оточення Зеленського розділилося на "за" і "проти" надзвичайного стану в країні 24 березня 2020, 16:45
Зеленський відклав військовий призов 23 березня 2020, 19:30
В Офісі Зеленського розраховують збільшити фінансування від МВФ майже вдвічі 23 березня 2020, 19:15
Усі новини
Головні новини
Оточення Зеленського розділилося на "за" і "проти" надзвичайного стану в країні
Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва
Іспанія: більше 500 померлих за добу, загальне число заражень наблизилось до 40 тисяч
Олімпіаду-2020 відклали на рік
Усі новини
ТаблоID

Зворушливі фото Міддлтон і принцеси Діани

психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?