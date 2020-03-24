Зеленский попросил у Китая больше тестов и медоборудования

Президент Владимир Зеленский обратился к Китаю с просьбой предоставить Украине больше тест-систем и медицинского оборудования.

Источник: сообщение на сайте главы государства

Детали: Президент Украины принял во вторник новоназначенного посла Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуна.

Зеленский поблагодарил его за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР.

Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Он отметил также заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с Covid-19 и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Кроме того, Зеленский обсудил с послом Китая возможности привлечения в Украину инвестиций из КНР, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним: