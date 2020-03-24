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Суд зобов'язав Приватбанк виплатити депозити офшорам Суркісів

Вівторок, 24 березня 2020, 16:49
Суд зобов'язав Приватбанк виплатити депозити офшорам Суркісів

Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад $200 млн.

Джерело: Ліга.net з посиланням на рішення суду від 25 лютого і співрозмовника серед юристів Приватбанку

Дослівно: "Печерський районний суд Києва підтвердив обов'язок Приватбанку виконувати умови депозитних договорів з офшорними компаніями братів Суркісів не чекаючи рішення суду по суті, а також апеляції у цій справі".

Деталі: Йдеться про більш ніж $200 млн низки офшорних компаній, які були розміщені на рахунках Кіпрської філії Приватбанку у 2012-2014 роках, а також про відсотки, нараховані до 17 лютого 2020 року.

Рішення виніс суддя В'ячеслав Підпалий, фактично зобов'язавши Приватбанк виконати зобов'язання за договорами і виплатити гроші.

При цьому суд вказав, що адвокати банку не надали достатніх доказів того, що аналогічний судовий процес паралельно проходить на Кіпрі.

За словами джерела видання серед юристів Приватбанку, рішення по суті в цій суперечці винесено не було.

Співрозмовник розповів, що в 2017 році Печерський суд зобов'язав Приватбанк виплатити ці депозити в якості забезпечення за позовом офшорних компаній, але ніхто не розумів, як виконувати ці договори, якщо вони потрапили під процедуру bail-in (конвертація активів осіб, які за визначенням НБУ пов'язані з екс-власниками банку, – ред.) під час націоналізації банку в 2016 році.

Залучення коштів до проведення bail-in офшори компанії оскаржують у Шостому апеляційному адміністративному суді. Розгляд призупинено до розгляду справи судом Республіки Кіпр.

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Ключові судові справи щодо Приватбанку

Передісторія:  

  • У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.
  • Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1 + 1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.
  • У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.
  • Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

"Українська правда" у Threads

Теми: судПриватбанкСуркіс
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