ЄС на 30 днів обмежив в'їзд громадян третіх країн, щоб стримати коронавірус

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Вівторок, 24 березня 2020, 18:05

Європейський Союз вирішив тимчасово обмежити всі несуттєві поїздки до країн-членів блоку, щоб стримувати поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Європейська рада затвердила пропозиції Єврокомісії про те, що в'їзд в ЄС має бути обмежений на 30 днів або довше, щоб запобігти поширенню вірусу. Він розповсюджується, тому що люди переміщують його під час подорожей та особистих контактів", - сказав Боррель.

"Обмеження слугують для зменшення контактів і заборони на в’їзд на європейську територію для жителів з-поза меж ЄС, якщо для цього немає нагальної потреби", - додав він.

За словами Борреля, цей крок ЄС не є егоїстичним або протекціоністським: "Це захід, який захищає всіх. Ми повинні запобігти подальшому поширенню вірусу".

Нагадаємо, 18 березня лідери ЄС на саміті, який проходив у режимі відеоконференції, погодилися на закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Теми: ЄС карантин


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