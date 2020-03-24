Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус

Вторник, 24 марта 2020, 17:05

Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов", - сказал Боррель.

"Ограничения служат для уменьшения контактов и запрета на въезд на европейскую территорию для лиц из-за пределов ЕС, если для этого нет необходимости", - добавил он.

По словам Борреля, этот шаг ЕС не является эгоистичным или протекционистским: "Это мера, которая защищает всех. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение вируса".

Напомним, 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Темы: ЕСкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ЕС
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: