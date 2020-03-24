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Через коронавірус вводиться тотальний карантин в Індії

Вівторок, 24 березня 2020, 17:05
Через коронавірус вводиться тотальний карантин в Індії

У другій за кількістю населення в світі країні - Індії - з 00.01 25 березня на 3 тижні вводиться тотальний карантин.

Джерело: Ndtv

Деталі: Прем'єр-міністр Нарендра Моді оголосив у вівторок про розпорядження уряду. Це схоже на комендантську годину.

Пряма мова: "Забудьте про вихід з дому протягом наступних 21 днів. Якщо ви перетнете річку Лакшман, ви запросите вірус додому".

Деталі: Прем'єр-міністр Моді сказав, що Індія знаходиться на критичній стадії, коли навіть один хибний крок може призвести до поширення смертельного вірусу, схожого на лісову пожежу.

В Індії живе більше 1,2 млрд людей. За останніми даними в країні зареєстровано 519 випадків інфікування коронавірусом і 10 смертей.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірусІндія
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