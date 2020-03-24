Из-за коронавируса вводится тотальный карантин в Индии

Во второй по количеству населения в мире стране - Индии - с полуночи на 3 недели вводится тотальный карантин.

Источник: Ndtv

Детали: Премьер-министр Нарендра Моди объявил во вторник о распоряжении правительства. Это похоже на комендантский час.

Пряма речь: "Забудьте об уходе из дома в течение следующих 21 дней. Если вы пересечете реку Лакшман, вы пригласите вирус домой".

Детали: Премьер-министр Моди сказал, что Индия находится на критической стадии, когда даже один ошибочный шаг может привести к распространению смертельного вируса, похожего на лесной пожар.

В Индии живет больше 1,2 млрд человек. По последним данным в стране зарегистрировано 519 случаев инфицирования коронавирусом и 10 смертей.