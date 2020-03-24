55% українців вважають, щоб запроваджених карантинних заходів цілком достатньо та, можливо, навіть забагато.

Джерело: результати онлайн-опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: На запитання "Як Ви вважаєте, заходи щодо забезпечення карантину в Україні повинні бути більш жорсткими, ніж зараз, менш жорсткими або ж вжиті заходи цілко адекватні?" відносна більшість (40%) відповіли, що заходи мають бути більш жорсткими.

При цьому третина (33%) вважають, що заходи цілком адекватні і 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень.

Опитування проведено з 21 до 24 березня на онлайн панелі Inpoll. Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях). Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.