55% украинцев считают, что введенных карантинных мер вполне достаточно и, возможно, даже слишком много.

Источник: результаты онлайн-опроса Киевского международного института социологии

Детали: На вопрос "Как Вы считаете, меры по обеспечению карантина в Украине должны быть более жесткими, чем сейчас, менее жесткими или принятые меры вполне адекватны?" относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими.

При этом треть (33%) считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений.

Опрос проведен с 21 по 24 марта на онлайн-панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях). Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.