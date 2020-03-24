40% украинцев хотят карантина пожестче – опрос

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Вторник, 24 марта 2020, 18:06

40% украинцев выступают за то, чтобы карантинные мероприятия в стране были более жесткими. 33% считают, что и так все хорошо.

Источник: результаты онлайн-опроса Киевского международного института социологии

Детали: На вопрос "Как Вы считаете, меры по обеспечению карантина в Украине должны быть более жесткими, чем сейчас, менее жесткими или принятые меры вполне адекватны?" относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений.

То есть три четверти опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

 

Опрос проведен с 21 по 24 марта на онлайн-панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях). Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Украинская правда
Темы: коронавирус опрос карантин Covid-2019


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