На Тернопільщіні вже 4 випадки коронавірусу – місцева влада

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Вівторок, 24 березня 2020, 18:50

Кількість хворих на Covid-19 у Тернопільській області зросла на 2 і тепер складає 4 людини.

Джерело: повідомлення у Facebook Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, створеного Тернопільською міськрадою

Дослівно: "Covid-19 лабораторно підтвердили ще у двох жителів Тернопільщини. Станом на 17 год. 24 березня у нашій області – 4 випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Коронавірус підтвердили у жителя Монастириського району, 1966 року народження. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Ще одна інфікована з підтвердженим Covid-19 – теж жителька  Монастириського району, 1979 р.н. Зараз вона  - у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Тернопільська область


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