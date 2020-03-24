На Тернопольщине уже 4 случая коронавируса – местные власти

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Вторник, 24 марта 2020, 18:50

Количество больных Covid-19 в Тернопольской области выросло на 2 и теперь составляет 4 человека.

Источник: сообщение в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом, созданного Тернопольской горсоветом

Дословно: "Covid-19 лабораторно подтвердили еще у двух жителей Тернопольщины. По состоянию на 17 час. 24 марта, во нашей области - 4 случая заболевания Covid-19".

Детали: Коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 года рождения. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 - тоже жительница Монастырского района, 1979 г.р. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастыриской больницы.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Тернопольская область


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