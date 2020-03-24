Аваков: Надзвичайний стан зараз не потрібен

Глава МВС Арсен Аваков запевняє, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану.

Джерело: коментар Авакова "Українській правді"

Деталі: За словами міністра, зараз для зупинки поширення коронавірусу потрібен загальний карантин.

Пряма мова: "Для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві і інших містах…

Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його запровадження може бути тільки крайнім заходом", - заявив міністр.