Аваков: Надзвичайний стан зараз не потрібен

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Вівторок, 24 березня 2020, 18:52

Глава МВС Арсен Аваков запевняє, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану.

Джерело: коментар Авакова "Українській правді"

Деталі: За словами міністра, зараз для зупинки поширення коронавірусу потрібен загальний карантин.

Пряма мова: "Для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві і інших містах…

Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його запровадження може бути тільки крайнім заходом", - заявив міністр.

Українська правда
Теми: Аваков коронавірус Covid-2019 МВС


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