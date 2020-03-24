Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

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Вторник, 24 марта 2020, 18:52

Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.

Источник: комментарий Авакова "Украинской правде"

Детали: По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

Прямая речь: "Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах...

Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой".

Украинская правда
Темы: Аваков коронавирус Covid-2019 МВД


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