Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно
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Вторник, 24 марта 2020, 18:52
Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.
Источник: комментарий Авакова "Украинской правде"
Детали: По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.
Прямая речь: "Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах...
Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой".
Украинская правда
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