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Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

Вторник, 24 марта 2020, 17:52
Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.

Источник: комментарий Авакова "Украинской правде"

Детали: По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

Прямая речь: "Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах...

Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой".

Украинская правда

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Темы: АваковкоронавирусCovid-2019МВД
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