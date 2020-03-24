Кількість хворих на коронавірус у Британії перевищила 8 тисяч, померли 422 людини

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Вівторок, 24 березня 2020, 19:12

У Великій Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 8077 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив британський Департамент охорони здоров'я.

За останню добу у Британії від коронавірусу померли 87 людей, це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Також повідомляється, що загалом було протестовано 90 466 британців, 82,359 із них показали негативний результат.

Нагадаємо, 23 березня прем'єр Британії Борис Джонсон запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише в разі крайньої потреби.

Таким чином Британія радикально змінила стратегію реагування на пандемію. Раніше країна не планувала обмежувати поширення вірусу серед молодого населення, а хотіла виробити національний імунітет до хвороби.

Після перших 100 смертей уряд зважився на закриття шкіл, а тепер - і на жорсткий карантин. 

Теми: Британія коронавірус


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