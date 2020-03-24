Количество больных коронавирусом в Британии превысило 8000, умерли 422 человека
В Великобритании количество больных коронавирусом выросло до 8077 человек, в результате болезни умерли 422 человека.
Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения.
За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 87 человек, это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.
Также сообщается, что всего было протестировано 90 466 британцев, 82,359 из них показали отрицательный результат.
Напомним, 23 марта премьер Британии Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.
Таким образом Великобритания радикально изменила стратегию реагирования на пандемию. Ранее страна не планировала ограничивать распространение вируса среди молодого населения, а хотела выработать национальный иммунитет к болезни.
После первых 100 смертей правительство решилось на закрытие школ, а теперь - и на жесткий карантин.