Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру чинному слідчому поліції

Слідчі Управління ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Святошинського районного управління Головного управління МВС України у м. Києві.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року правоохоронець незаконно, без будь-яких доказів притягнув до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях 3 громадян.

Наразі слідчі ДБР готують клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Нині він працює старшим слідчим Головного управління Нацполіції в Київській області.

Колишній слідчий міліціії підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні, притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією, незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Досудове розслідування триває.

У ДБР повідомляють, що в рамках кримінального провадження перевіряється причетність до неправомірних дій 166 слідчих МВС України, 76 прокурорів та 94 суддів.