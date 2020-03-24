Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении действующему следователю полиции

Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении бівшему старшему следователю Святошинского районного управления Главного управления МВД Украины в г.. Киеве.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следствием установлено, что 18 февраля 2014 милиционер незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан.

Сейчас следователи ГБР готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Сейчас он работает старшим следователем Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Бывший следователь милиции подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, служебном подлоге, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией, незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Досудебное расследование продолжается.

В ГБР сообщают, что в рамках уголовного производства проверяется причастность к неправомерным действиям 166 следователей МВД Украины, 76 прокуроров и 94 судей.