"Ви повернулися з країни, де є COVID-19" – оператори розповіли, хто і як зробив розсилку

Мобільні оператори запевняють, що самостійно відправляли повідомлення громадянам, які повернулись із зони поширення нового коронавірусу, і нікому не передавали дані про пересування клієнтів.

Джерело: відповіді операторів lifecell та Vodafone на запити "Української правда"

Дослівно Vodafone: "Така геоаналітика, як поїздки в інші країни, дозволяє нам прицільно повідомити нашим клієнтам, які повернулись із країн, де поширене COVID-19, про необхідні заходи безпеки та запобігання поширенню вірусу в нашій країні.

Такі дані ми в жодному разі не передаємо за межі компанії, адже захист персональних даних наших клієнтів – один з ключових пріоритетів компанії, ми дотримуємось і українського законодавства, і жорстких міжнародних стандартів групи Vodafone, які є обов'язковими для всіх країн світу, де працює Vodafone".

Дослівно lifecell: "Дана розсилка була зроблена на підставі запитів від органів виконавчої влади, а саме: Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров’я та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Ця ініціатива була підтримана всіма мобільними операторами.

Органи влади надали текст інформаційного повідомлення і визначили перелік країн, щоб спрямувати розсилку на ті номери абонентів, які були в роумінгу в зазначеному переліку країн (чи повернулись з них)".

Деталі: Обидва оператори запевнили, що будь-які треті сторони не були дотичні до розсилки, інформацію про абонентів нікому не передавали.

Вибірку клієнтів та безпосередньо саме відправлення оператори робили самостійно і тільки щодо своїх клієнтів.

Зокрема, УП питала, чи брали участь у розсилці представники Міністерства внутрішніх справ. lifecell та Vodafone відповіли, що не брали.

lifecell також надав листи від органів влади, на підставі яких надсилали повідомлення.

НКРЗІ МОЗ розсилка (1) (PDF)

НКРЗІ МОЗ розсилка (1) (Text) ​

Смс розсилка (PDF)

Смс розсилка (Text) ​

Що було раніше: 20 та 21 березня на особисті номери телефонів громадян України, які нещодавно повернулись з-за кордону, надійшли СМС-повідомлення із таким текстом:

"Протягом березня Ви повернулися з країни, у якій, за даними ВООЗ, поширене COVID-19 (інфікування коронавірусом). Міністерство охорони здоров’я рекомендує вам самоізоляцію" (і далі перелік із 8 пунктів із порадами).

скріншот: уп

Відправником повідомлень було указане "МОЗ".

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"