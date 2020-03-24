Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ви повернулися з країни, де є COVID-19" – оператори розповіли, хто і як зробив розсилку

Вівторок, 24 березня 2020, 18:39

Мобільні оператори запевняють, що самостійно відправляли повідомлення громадянам, які повернулись із зони поширення нового коронавірусу, і нікому не передавали дані про пересування клієнтів.

Джерело: відповіді операторів lifecell та Vodafone на запити "Української правда"

Дослівно Vodafone: "Така геоаналітика, як поїздки в інші країни, дозволяє нам прицільно повідомити нашим клієнтам, які повернулись із країн, де поширене COVID-19, про необхідні заходи безпеки та запобігання поширенню вірусу в нашій країні. 

Такі дані ми в жодному разі не передаємо за межі компанії, адже захист персональних даних наших клієнтів – один з ключових пріоритетів компанії, ми дотримуємось і українського законодавства, і жорстких міжнародних стандартів групи Vodafone, які є обов'язковими для всіх країн світу, де працює Vodafone".

Дослівно lifecell: "Дана розсилка була зроблена на підставі запитів від органів виконавчої влади, а саме: Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров’я та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Ця ініціатива була підтримана всіма мобільними операторами.

Органи влади надали текст інформаційного повідомлення і визначили перелік країн, щоб спрямувати розсилку на ті номери абонентів, які були в роумінгу в зазначеному переліку країн (чи повернулись з них)".

Деталі: Обидва оператори запевнили, що будь-які треті сторони не були дотичні до розсилки, інформацію про абонентів нікому не передавали.

Вибірку клієнтів та безпосередньо саме відправлення оператори робили самостійно і тільки щодо своїх клієнтів.

Зокрема, УП питала, чи брали участь у розсилці представники Міністерства внутрішніх справ. lifecell та Vodafone відповіли, що не брали.

lifecell також надав листи від органів влади, на підставі яких надсилали повідомлення.

Що було раніше: 20 та 21 березня на особисті номери телефонів громадян України, які нещодавно повернулись з-за кордону, надійшли СМС-повідомлення із таким текстом:

"Протягом березня Ви повернулися з країни, у якій, за даними ВООЗ, поширене COVID-19 (інфікування коронавірусом). Міністерство охорони здоров’я рекомендує вам самоізоляцію" (і далі перелік із 8 пунктів із порадами).

 
скріншот: уп

Відправником повідомлень було указане "МОЗ".

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: мобільний зв'язоккоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
мобільний зв'язок
Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки
lifecell тестує першу в Україні базову станцію, яка працюватиме навіть під час блекаутів
ЄС і Молдова повідомили про домовленість щодо вільного роумінгу
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: