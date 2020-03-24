"Ви повернулися з країни, де є COVID-19" – оператори розповіли, хто і як зробив розсилку
Мобільні оператори запевняють, що самостійно відправляли повідомлення громадянам, які повернулись із зони поширення нового коронавірусу, і нікому не передавали дані про пересування клієнтів.
Джерело: відповіді операторів lifecell та Vodafone на запити "Української правда"
Дослівно Vodafone: "Така геоаналітика, як поїздки в інші країни, дозволяє нам прицільно повідомити нашим клієнтам, які повернулись із країн, де поширене COVID-19, про необхідні заходи безпеки та запобігання поширенню вірусу в нашій країні.
Такі дані ми в жодному разі не передаємо за межі компанії, адже захист персональних даних наших клієнтів – один з ключових пріоритетів компанії, ми дотримуємось і українського законодавства, і жорстких міжнародних стандартів групи Vodafone, які є обов'язковими для всіх країн світу, де працює Vodafone".
Дослівно lifecell: "Дана розсилка була зроблена на підставі запитів від органів виконавчої влади, а саме: Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров’я та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Ця ініціатива була підтримана всіма мобільними операторами.
Органи влади надали текст інформаційного повідомлення і визначили перелік країн, щоб спрямувати розсилку на ті номери абонентів, які були в роумінгу в зазначеному переліку країн (чи повернулись з них)".
Деталі: Обидва оператори запевнили, що будь-які треті сторони не були дотичні до розсилки, інформацію про абонентів нікому не передавали.
Вибірку клієнтів та безпосередньо саме відправлення оператори робили самостійно і тільки щодо своїх клієнтів.
Зокрема, УП питала, чи брали участь у розсилці представники Міністерства внутрішніх справ. lifecell та Vodafone відповіли, що не брали.
lifecell також надав листи від органів влади, на підставі яких надсилали повідомлення.
Що було раніше: 20 та 21 березня на особисті номери телефонів громадян України, які нещодавно повернулись з-за кордону, надійшли СМС-повідомлення із таким текстом:
"Протягом березня Ви повернулися з країни, у якій, за даними ВООЗ, поширене COVID-19 (інфікування коронавірусом). Міністерство охорони здоров’я рекомендує вам самоізоляцію" (і далі перелік із 8 пунктів із порадами).
Відправником повідомлень було указане "МОЗ".
Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"