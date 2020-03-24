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"Вы вернулись из страны, где есть COVID-19" – операторы рассказали, кто и как сделал рассылку

Вторник, 24 марта 2020, 18:39

Мобильные операторы уверяют, что самостоятельно отправляли сообщение гражданам, которые вернулись из зоны распространения нового коронавируса, и никому не передавали данные об передвижении клиентов.

Источник: ответы операторов lifecell и Vodafone на запросы "Украинской правды"

Дословно Vodafone: "Такая геоаналитика, как поездки в другие страны, позволяет нам прицельно сообщить нашим клиентам, которые вернулись из стран, где распространено COVID-19, о необходимых мерах безопасности и предотвращения распространения вируса в нашей стране.

Такие данные мы ни в коем случае не передаем за пределы компании, ведь защита персональных данных наших клиентов – один из ключевых приоритетов компании, мы придерживаемся и украинского законодательства, и жестких международных стандартов группы Vodafone, которые являются обязательными для всех стран мира, где работает Vodafone".

Дословно lifecell: "Данная рассылка была сделана на основании запросов от органов исполнительной власти, а именно: Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Эта инициатива была поддержана всеми мобильными операторами.

Власти предоставили текст информационного сообщения и определили перечень стран, чтобы направить рассылку на те номера абонентов, которые были в роуминге в указанном перечне стран (или вернулись из них)".

Детали: Оба оператора заверили, что любые третьи стороны не были причастны к рассылке, информацию об абонентах никому не передавали.

Выборку клиентов и непосредственно само отправление операторы делали самостоятельно и только в отношении своих клиентов.

В частности, УП спрашивала, участвовали в рассылке представители Министерства внутренних дел. lifecell и Vodafone ответили, что не принимали.

lifecell также предоставил письма от органов власти, на основании которых были отправлены сообщения.

Что было раньше: 20 и 21 марта на личные номера телефонов граждан Украины, которые недавно вернулись из-за границы, поступили СМС-сообщение с текстом:

"В течение марта Вы вернулись из страны, в которой, по данным ВОЗ, распространено COVID-19 (инфицирование коронавируса). Министерство здравоохранения рекомендует вам самоизоляцию" (и далее перечень из 8 пунктов с советами).

 
Скриншот: уп

Отправителем сообщений было указано "МОЗ" (Минздрав).

Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"

Соня Лукашова, УП
Темы: мобильная связькоронавирус
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