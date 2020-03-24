"Вы вернулись из страны, где есть COVID-19" – операторы рассказали, кто и как сделал рассылку
Мобильные операторы уверяют, что самостоятельно отправляли сообщение гражданам, которые вернулись из зоны распространения нового коронавируса, и никому не передавали данные об передвижении клиентов.
Источник: ответы операторов lifecell и Vodafone на запросы "Украинской правды"
Дословно Vodafone: "Такая геоаналитика, как поездки в другие страны, позволяет нам прицельно сообщить нашим клиентам, которые вернулись из стран, где распространено COVID-19, о необходимых мерах безопасности и предотвращения распространения вируса в нашей стране.
Такие данные мы ни в коем случае не передаем за пределы компании, ведь защита персональных данных наших клиентов – один из ключевых приоритетов компании, мы придерживаемся и украинского законодательства, и жестких международных стандартов группы Vodafone, которые являются обязательными для всех стран мира, где работает Vodafone".
Дословно lifecell: "Данная рассылка была сделана на основании запросов от органов исполнительной власти, а именно: Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Эта инициатива была поддержана всеми мобильными операторами.
Власти предоставили текст информационного сообщения и определили перечень стран, чтобы направить рассылку на те номера абонентов, которые были в роуминге в указанном перечне стран (или вернулись из них)".
Детали: Оба оператора заверили, что любые третьи стороны не были причастны к рассылке, информацию об абонентах никому не передавали.
Выборку клиентов и непосредственно само отправление операторы делали самостоятельно и только в отношении своих клиентов.
В частности, УП спрашивала, участвовали в рассылке представители Министерства внутренних дел. lifecell и Vodafone ответили, что не принимали.
lifecell также предоставил письма от органов власти, на основании которых были отправлены сообщения.
Что было раньше: 20 и 21 марта на личные номера телефонов граждан Украины, которые недавно вернулись из-за границы, поступили СМС-сообщение с текстом:
"В течение марта Вы вернулись из страны, в которой, по данным ВОЗ, распространено COVID-19 (инфицирование коронавируса). Министерство здравоохранения рекомендует вам самоизоляцию" (и далее перечень из 8 пунктов с советами).
Отправителем сообщений было указано "МОЗ" (Минздрав).
Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"