Очільник МЗС провів свою першу міжнародну зустріч віртуально

392 перегляди
Вівторок, 24 березня 2020, 19:52

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини, хоч і віртуально.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Кулеби: "Я радий, що перший візит у статусі Міністра закордонних справ України я здійснив до Німеччини. Нехай віртуальний, але ми з Гайко Маасом провели повноцінні перемовини і обговорили весь спектр питань двосторонніх відносин.

З часу вступу на посаду я з жодним зі своїх закордонних колег не говорив частіше, ніж з главою МЗС Німеччини. Сподіваюся, ми збережемо таку високу динаміку контактів і в майбутньому".

Деталі: Зустріч тривала декілька годин. Міністри обговорили проблему навколо коронавірусу. Маас погодився доправити українців із Латинської Америки до Німеччини, а згодом і до України.

Також очільники МЗС обговорили війну на Донбасі, можливості економічного та інвестиційного співробітництва між країнами, а також співпрацю у сфері водневої енергетики.

Українська правда
Теми: Кулеба Дмитро МЗС Німеччина коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кулеба здійснить "віртуальний візит" в Німеччину 24 березня 2020, 09:54
Кулеба повідомив, що МКЧХ готовий відправити в Україну гуманітарну допомогу 23 березня 2020, 19:06
Кулеба поділився рекордами МЗС за дні карантину 20 березня 2020, 20:02
Усі новини
Головні новини
Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання
Оточення Зеленського розділилося на "за" і "проти" надзвичайного стану в країні
Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва
Іспанія: більше 500 померлих за добу, загальне число заражень наблизилось до 40 тисяч
Усі новини
Кіно

Серіали про епідемії з хорошим фіналом

Лайфхаки

Як виглядати презентабельно під час відеозв'язку, коли ви вдома