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Очільник МЗС провів свою першу міжнародну зустріч віртуально

Вівторок, 24 березня 2020, 18:52
Очільник МЗС провів свою першу міжнародну зустріч віртуально

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини, хоч і віртуально.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Кулеби: "Я радий, що перший візит у статусі Міністра закордонних справ України я здійснив до Німеччини. Нехай віртуальний, але ми з Гайко Маасом провели повноцінні перемовини і обговорили весь спектр питань двосторонніх відносин.

З часу вступу на посаду я з жодним зі своїх закордонних колег не говорив частіше, ніж з главою МЗС Німеччини. Сподіваюся, ми збережемо таку високу динаміку контактів і в майбутньому".

Деталі: Зустріч тривала декілька годин. Міністри обговорили проблему навколо коронавірусу. Маас погодився доправити українців із Латинської Америки до Німеччини, а згодом і до України.

Також очільники МЗС обговорили війну на Донбасі, можливості економічного та інвестиційного співробітництва між країнами, а також співпрацю у сфері водневої енергетики.

Українська правда

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Теми: Кулеба ДмитроМЗСНімеччинакоронавірус
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