Глава МИД провел свою первую международную встречу виртуально

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Вторник, 24 марта 2020, 19:52

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил свой первый визит в новой должности в Германию, хоть и виртуально.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь Кулебы: "Я рад, что первый визит в статусе министра иностранных дел Украины я совершил в Германию. Пусть виртуальный, но мы с Гайко Маасом провели полноценные переговоры и обсудили весь спектр вопросов двусторонних отношений.

С момента вступления в должность я ни с одним из своих зарубежных коллег не говорил чаще, чем с главой МИД Германии. Надеюсь, мы сохраним такую ​​высокую динамику контактов и в будущем".

Детали: Встреча длилась несколько часов. Министры обсудили проблему вокруг коронавируса. Маас согласился доставить украинцев с Латинской Америки в Германию, а затем и в Украину.

Также руководители МИД обсудили войну в Донбассе, возможности экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также сотрудничество в сфере водородной энергетики.

Украинская правда
Темы: Кулеба Дмитрий МИД Германия коронавирус


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