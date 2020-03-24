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В Італії порушників карантину штрафуватимуть від 400 до 3000 євро

Вівторок, 24 березня 2020, 19:32

Уряд Італії ухвалив рішення про введення більш жорстких санкцій для тих, хто порушує правила боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Порушників обмежувальних заходів каратимуть штрафом у розмірі від 500 до 3000 євро. Крім того, передбачається "припинення комерційної діяльності на строк від 5 до 30 днів" в разі порушення зобов'язань, передбачених для компаній.

"Ми схвалили прийняття декрету, який також реорганізує дисципліну заходів, які ми приймаємо на цьому надзвичайному етапі. Наша структура не передбачала такого роду надзвичайної ситуації", - сказав прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

"Цим рішенням ми більш точно і прозоро врегулювали відносини між урядом і парламентом. Ми очікуємо, що кожна ініціатива буде направлятися президентам палат, і я буду звітувати кожні 15 днів", - додав він.

Конте також заявив, що питання щодо продовження надзвичайного стану в країні до 31 липня не розглядається. "Це тільки теорія, але я вірю, що все закінчиться раніше", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Італії від коронавірусу померли 743 людини, загальна кількість жертв зросла до 6820, однак у епіцентрі епідемії, у Ломбардії, динаміка кількості хворих є відносно оптимістичною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірускарантин
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