В Италии нарушителей карантина будут штрафовать от 400 до 3000 евро

Правительство Италии приняло решение о введении более жесткие санкции для тех, кто нарушает правила борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Нарушителей ограничительных мер будут наказывать штрафом в размере от 400 до 3000 евро. Кроме того, предусматривается "прекращение коммерческой деятельности на срок от 5 до 30 дней" в случае нарушения обязательств, предусмотренных для компаний.

"Мы одобрили принятие декрета, который также реорганизует дисциплину мероприятий, которые мы принимаем на этом чрезвычайном этапе. Наша структура не предусматривала такого рода чрезвычайной ситуации", - сказал премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции.

"Этим решением мы более точно и прозрачно урегулировали отношения между правительством и парламентом. Мы ожидаем, что каждая инициатива будет направляться президентам палат, и я буду отчитываться каждые 15 дней", - добавил он.

Конте также заявил, что вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране до 31 июля не рассматривается. "Это только теория, но я верю, что все закончится раньше", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, общее количество жертв возросло до 6820, однако в эпицентре эпидемии, в Ломбардии, динамика количества больных является относительно оптимистичной.