Коронавірус: ПЦУ підготує свої приміщення для розміщення хворих

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Вівторок, 24 березня 2020, 21:01

Православна церква України надасть свої приміщення для розміщення хворих на Covid-19, якщо буде така потреба.

Джерело: повідомлення у Facebook митрополита Епіфанія

Пряма мова: "Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих. Тож найближчими днями вони будуть підготовлені, щоби у разі необхідності прийняти потребуючих обстеження чи лікування. Так ми будемо робити всюди, де є можливість та буде потреба, в єпархіях по всій Україні".

Деталі: За його словами, в нинішній ситуації Церква не лишається осторонь, а "свідчить про свою віру у справах, адже саме це є тим діяльним добром, до якого покликана кожна людина".

Українська правда
Теми: Православна Церква України коронавірус Covid-2019


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