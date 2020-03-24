Коронавірус: ПЦУ підготує свої приміщення для розміщення хворих

Православна церква України надасть свої приміщення для розміщення хворих на Covid-19, якщо буде така потреба.

Джерело: повідомлення у Facebook митрополита Епіфанія

Пряма мова: "Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих. Тож найближчими днями вони будуть підготовлені, щоби у разі необхідності прийняти потребуючих обстеження чи лікування. Так ми будемо робити всюди, де є можливість та буде потреба, в єпархіях по всій Україні".

Деталі: За його словами, в нинішній ситуації Церква не лишається осторонь, а "свідчить про свою віру у справах, адже саме це є тим діяльним добром, до якого покликана кожна людина".