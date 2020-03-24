Коронавирус: ПЦУ подготовит свои помещения для размещения больных

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Вторник, 24 марта 2020, 21:01

Православная церковь Украины предоставит свои помещения для размещения больных Covid-19, если будет такая необходимость.

Источник: сообщение в Facebook митрополита Епифания

Прямая речь: "Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимость в епархиях по всей Украине".

Детали: По его словам, в нынешней ситуации Церковь не остается в стороне, а "доказывает свою веру в делах, ведь именно это является тем деятельным добром, к которому призван каждый человек".

Украинская правда
Темы: Православная Церковь Украины коронавирус Covid-2019


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