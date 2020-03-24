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Ексглава СБУ потрапив у лікарню з підозрою на коронавірус – ЗМІ

Вівторок, 24 березня 2020, 20:23
Ексглава СБУ потрапив у лікарню з підозрою на коронавірус – ЗМІ

Колишній голова СБУ та  міністр фінансів Валерій Хорошковський потрапив до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на зараження коронавірусом.

Джерело: "Схеми" із посиланням на два високопосадових джерела, одне з них – в уряді, інше – з близького оточення Хорошковського

Деталі: Сам Хорошковський у коментарі журналістам "Схем" не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває у лікарні з підозрою на зараження коронавірусом. "Кому це цікаво, в принципі? Окрім моїх друзів та рідних", – відповів він.

Джерело в уряді розповіло подробиці: "Так, двостороннє запалення легенів. Скоріше за все коронавірус, але поки не підтверджений". В Олександрівській лікарні відмовилися коментувати інформацію стосовно пацієнта.

За даними "Схем", приватний літак Валерія Хорошковського Falcon 7X з бортовим номером MY-JET прибув з Ніцци (Франція) до Києва в п’ятницю, 20 березня.

На запитання журналіста, чи після повернення з Ніцци Хорошковський контактував з кимось з посадових осіб чи депутатів, він відповів коротко: "Ні".

"Українська правда" у Threads

Теми: ХорошковськийкоронавірусCovid-2019
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