Экс-глава СБУ попал в больницу с подозрением на коронавирус – СМИ

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Вторник, 24 марта 2020, 21:23

Бывший глава СБУ и министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом.

Источник: "Схемы" со ссылкой на два высокопоставленных источника, один из них - в правительстве, другой - из близкого окружения Хорошковского

Детали: Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на Covid-19. "Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил он.

Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

По данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы контактировал ли Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет".

Темы: Хорошковский коронавирус Covid-2019


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