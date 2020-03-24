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В ОП бояться перебоїв з харчуванням в армії через коронавирус

Вівторок, 24 березня 2020, 20:36
В ОП бояться перебоїв з харчуванням в армії через коронавирус

Офіс президента звернувся до голів облдержадміністрацій та КМДА, щоб вони були готові безоплатно допомогти військовим частинам Збройних сил в організації харчування особового складу у зв'язку з можливими проблемами через епідемію коронавирусу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника глави ОП Анну Коваленко

Деталі: Коваленко розповіла, що направила їм відповідний лист через затримку підписання контрактів з компаніями, які надають послуги з харчування у військових частинах.

Вона зазначила, що за попередньою домовленістю з компаніями-постачальниками харчування для військових частин, вони продовжують це робити за межами договорів до 25 березня 2020 року.

Пряма мова: "Компанії, які повинні були надавати послуги з харчування військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що у зв'язку з коронавірусом і, як вони вважають, "форс-мажором" вони не в змозі цього забезпечити. Міністерство оборони прийняло рішення продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році. Підготували відповідні зміни в бюджет, затвердили їх на Кабміні. Тепер зміни чекають рішення Верховної Ради.

Звичайно, щоб забезпечити безперебійні поставки, були залучені голови ОДА, щоб вони тримали контакт з військовими частинами, які дислоковані в їх областях, і в разі необхідності всіляко сприяли обороні держави".

Деталі: У свою чергу, заступник міністра оборони Олексій Марценюк повідомив, що з постачальниками досягнуто домовленості про постачання харчування, а Кабінет міністрів терміново подав законопроект про продовження договорів 2019 року, який тепер має розглянути Верховна Рада.

Пряма мова: "Усвідомлюючи категоричну неприпустимість зриву харчування військовослужбовців, командирам в/ч було на підставі листа Офісу президента донесено алгоритм взаємодії з органами місцевої влади у разі настання екстреної ситуації".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусарміяЗбройні силиОфіс президента
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