В ОП боятся перебоев с питанием в армии из-за коронавируса

Офис президента обратился к главам облгосадминистраций и КГГА, чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы ОП Анну Коваленко

Детали: Коваленко рассказала, что направила им соответствующее письмо из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают услуги по питанию в военных частях.

Она отметила, что по предварительной договоренности с компаниями-поставщиками питания для военных частей, они продолжают это делать за рамками договоров до 25 марта 2020 года.

Прямая речь: "Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут – решения Верховной Рады.

Конечно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства".

Детали: В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил, что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

Прямая речь: "Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации".