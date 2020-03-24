У Києві зросла кількість хворих на Covid-19, тепер їх 31 – Кличко

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Вівторок, 24 березня 2020, 23:35

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що кількість хворих на COVID-19 киян зросла з 28 до 31. Але до цього Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляв про 29 хворих киян, що не збігається з даними Кличка.

Джерело: повідомлення мера Києва у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус".

Деталі: За інформацією Кличка, всі троє киян, що захворіли - чоловіки.

Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся з Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні з симптомами ГРВІ.

Мер додав, що Київський міський лабораторний центр МОЗ перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Київ Віталій Кличко


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