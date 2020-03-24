В Киеве возросло число больных Covid-19, теперь их 31 – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что количество больных COVID-19 киевлян выросло с 28 до 31 человека. Однако до этого Центр общественного здоровья Минздрава сообщал о 29 больных киевлянах, что не совпадает с данными Кличко.

Источник: сообщение мэра Киева в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом".

Детали: По информации Кличко, все трое заболевших киевлян - мужчины.

Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Мэр добавил, что Киевский городской лабораторный центр Минздрава проверяет на коронавирус еще 22 образца.

Напомним:

На данный момент Министерство здравоохранения сообщает о 97 случаях заражения коронавирусом в Украине, три из них летальные, один человек выздоровел.