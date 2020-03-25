Трампа вдруге підтримує рекордна кількість американців – соціологія

У США 49% громадян позитивно оцінюють роботу президента країни Дональда Трампа.

Джерело: "Голос Америки", соціологічна компанія Gallup

Деталі: Такі дані зібрала соціологічна компанія Gallup. Вказаний результат – найвищий за час президентства Трампа. Раніше такий рекордний рівень підтримки був зафіксований у січні-лютому цього ж року під час процесу імпічменту чинного президента.

Також 60% американців загалом позитивно оцінюють дії Трампа щодо коронавірусу. Мають протилежну думку 38% громадян.

Водночас, у цьому питанні президента майже повністю підтримують прихильники його партії (94% республіканців). Також схвалюють дії Трампа 60% незалежних виборців та 27% прихильників його політичних опонентів – демократів.

За останніми даними, США лідирують за темпами поширення коронавірусної хвороби. Нині там зареєстрували 53 660 випадків зараження.

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