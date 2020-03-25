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Трампа во второй раз поддерживает рекордное количество американцев – социология

Среда, 25 марта 2020, 00:38
Трампа во второй раз поддерживает рекордное количество американцев – социология

В США 49% граждан положительно оценивают работу президента страны Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки", социологическая компания Gallup

Детали: Такие данные собрала социологическая компания Gallup. Указанный результат – самый высокий за время президентства Трампа. Ранее такой рекордный уровень поддержки был зафиксирован в январе-феврале этого же года во время процесса импичмента действующего президента.

Также 60% американцев положительно оценивают действия Трампа касательно коронавируса. Имеют противоположное мнение 38% граждан.

В то же время, в этом вопросе президента почти полностью поддерживают сторонники его партии (94% республиканцев). Также одобряют действия Трампа 60% независимых избирателей и 27% сторонников его политических оппонентов – демократов.

По последним данным, США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. Сейчас там зарегистрировали 53 660 случаев заражения.

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Украинская правда
Темы: ТрампСШАсоциология
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