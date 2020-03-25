Трампа во второй раз поддерживает рекордное количество американцев – социология
В США 49% граждан положительно оценивают работу президента страны Дональда Трампа.
Источник: "Голос Америки", социологическая компания Gallup
Детали: Такие данные собрала социологическая компания Gallup. Указанный результат – самый высокий за время президентства Трампа. Ранее такой рекордный уровень поддержки был зафиксирован в январе-феврале этого же года во время процесса импичмента действующего президента.
Также 60% американцев положительно оценивают действия Трампа касательно коронавируса. Имеют противоположное мнение 38% граждан.
В то же время, в этом вопросе президента почти полностью поддерживают сторонники его партии (94% республиканцев). Также одобряют действия Трампа 60% независимых избирателей и 27% сторонников его политических оппонентов – демократов.
По последним данным, США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. Сейчас там зарегистрировали 53 660 случаев заражения.
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