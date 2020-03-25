Отримати обладнання для лікування COVID-19 нелегко – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполученим Штатам складно отримати медичне обладнання для лікування хворих на коронавірус пацієнтів.

Джерело: Трамп у Twitter, "Голос Америки"

Пряма мова: "На світовому ринку медичних масок та апаратів штучної вентиляції легень – божевілля. Ми допомагаємо штатам отримати обладнання, але це не легко".

The World market for face masks and ventilators is Crazy. We are helping the states to get equipment, but it is not easy. Just got 400 Ventilators for @NYCMayor Bill de Blasio. Work beginning on 4 hospitals in New York! Millions of different type items coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020

Деталі: Влада окремих штатів скаржиться на погану скоординованість дії федерального уряду на тлі стрімкого поширення коронавірусу. Зазначається, що деяким штатам і навіть країнам доводиться конкурувати між собою за необхідне обладнання.

Наприклад, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо просить надати апарати штучного дихання, маски та інше необхідне обладнання. У штаті Каліфорнія також запросили 50 тисяч додаткових лікарняних ліжок.

За останніми даними, США лідирують за темпами поширення коронавірусної хвороби. Нині там зареєстрували 53 660 випадків зараження.

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