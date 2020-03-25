Отримати обладнання для лікування COVID-19 нелегко – Трамп

542 перегляди
Середа, 25 березня 2020, 03:06

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполученим Штатам складно отримати медичне обладнання для лікування хворих на коронавірус пацієнтів. 

Джерело: Трамп у Twitter, "Голос Америки"

Пряма мова: "На світовому ринку медичних масок та апаратів штучної вентиляції легень – божевілля. Ми допомагаємо штатам отримати обладнання, але це не легко".

Деталі: Влада окремих штатів скаржиться на погану скоординованість дії федерального уряду на тлі стрімкого поширення коронавірусу. Зазначається, що деяким штатам і навіть країнам доводиться конкурувати між собою за необхідне обладнання. 

Наприклад, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо просить надати апарати штучного дихання, маски та інше необхідне обладнання. У штаті Каліфорнія також запросили 50 тисяч додаткових лікарняних ліжок. 

За останніми даними, США лідирують за темпами поширення коронавірусної хвороби. Нині там зареєстрували 53 660 випадків зараження. 

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: США коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трампа вдруге підтримує рекордна кількість американців – соціологія 25 березня 2020, 01:38
Продюсер Вайнштейн захворів на коронавірус у в’язниці – ЗМІ 23 березня 2020, 09:08
Голлівудська актриса Куриленко заявила, що поборола коронавірус 23 березня 2020, 08:45
Усі новини
Головні новини
"Київстар" запропонував Мінцифрі надати дані для виявлення джерел COVID-19
У Києві зросла кількість хворих на Covid-19, тепер їх 31 – Кличко
На Дніпропетровщині помер чоловік з підозрою на коронавірус
У ще одного нардепа коронавірус, засідання Ради перенесли – Лещенко
Усі новини
Фото

Лого відомих брендів у часи коронавірусу

посміхніться!

10 неочікуваних світлин