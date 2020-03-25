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Получить оборудование для лечения COVID-19 нелегко – Трамп

Среда, 25 марта 2020, 02:06
Получить оборудование для лечения COVID-19 нелегко – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенным Штатам сложно получить медицинское оборудование для лечения больных коронавирус пациентов.

Источник: Трамп в Twitter, "Голос Америки"

Прямая речь: "На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко".

Детали: Власть отдельных штатов жалуется на плохую скоординированность действий федерального правительства на фоне стремительного распространения коронавируса. Отмечается, что некоторым штатам и даже странам приходится конкурировать между собой за необходимое оборудование.

Например, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио просит предоставить аппараты искусственного дыхания, маски и другое необходимое оборудование. В штате Калифорния также запросили 50 тысяч дополнительных больничных коек.

По последним данным, США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. Сейчас там зарегистрировали 53 660 случаев заражения.

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Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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