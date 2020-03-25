Получить оборудование для лечения COVID-19 нелегко – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенным Штатам сложно получить медицинское оборудование для лечения больных коронавирус пациентов.

Источник: Трамп в Twitter, "Голос Америки"

Прямая речь: "На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко".

The World market for face masks and ventilators is Crazy. We are helping the states to get equipment, but it is not easy. Just got 400 Ventilators for @NYCMayor Bill de Blasio. Work beginning on 4 hospitals in New York! Millions of different type items coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020

Детали: Власть отдельных штатов жалуется на плохую скоординированность действий федерального правительства на фоне стремительного распространения коронавируса. Отмечается, что некоторым штатам и даже странам приходится конкурировать между собой за необходимое оборудование.

Например, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио просит предоставить аппараты искусственного дыхания, маски и другое необходимое оборудование. В штате Калифорния также запросили 50 тысяч дополнительных больничных коек.

По последним данным, США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. Сейчас там зарегистрировали 53 660 случаев заражения.

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