Получить оборудование для лечения COVID-19 нелегко – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенным Штатам сложно получить медицинское оборудование для лечения больных коронавирус пациентов.

Источник: Трамп в Twitter, "Голос Америки"

Прямая речь: "На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко".

The World market for face masks and ventilators is Crazy. We are helping the states to get equipment, but it is not easy. Just got 400 Ventilators for @NYCMayor Bill de Blasio. Work beginning on 4 hospitals in New York! Millions of different type items coming!