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За три дні кількість випадків зараження COVID-19 зросла на понад 100 тисяч

Середа, 25 березня 2020, 04:11
За три дні кількість випадків зараження COVID-19 зросла на понад 100 тисяч

22 березня у всьому світі було зареєстровано 304 544 випадки зараження коронавірусом, 25 березня їх кількість збільшилась до 421 792.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Вказана цифра включає 107 762 осіб, які одужали та 18 883 смерті від ускладнень, спричинених хворобою. 

Таким чином нині 295 147 активних випадки коронавірусу. 

За добу в Китаї зареєстрували 4 смерті. Усього за цей час COVID-19 підтвердили у 47 осіб.

Найбільше летальних випадків нарахували в Італії – 743 жертви. Водночас там позитивний результат тестування на коронавірус виявився у 5249 осіб.

За Італією слідує Іспанія, там зареєстрували 680 нових смертей. Проте кількість підтверджених випадків там більша, ніж в Італії, 6922 нових. 

У Франції жертвами COVID-19 стали 240 людей, у США – 222, Ірані – 122, Великій Британії – 87, Нідерландах – 63, Німеччині – 36, Бельгії – 34.

Сполучені Штати за добу підтвердили 11 074 випадки зараження, Німеччина – 3935, Франція – 2448. 

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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