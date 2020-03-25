За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч

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Среда, 25 марта 2020, 05:11

22 марта во всем мире было зарегистрировано 304 544 случая заражения коронавирусом, 25 марта их количество увеличилось до 421 792.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Указанная цифра включает 107 762 человек, которые выздоровели и 18 883 смертей от осложнений, вызванных болезнью.

Таким образом в настоящее время 295 147 активных случаев коронавируса.

За сутки в Китае зарегистрировали 4 смерти. Всего за это время COVID-19 подтвердили у 47 человек.

Больше всего летальных случаев насчитали в Италии – 743 жертвы. В то же время там положительный результат тестирования на коронавирус оказался в 5249 человек.

За Италией следует Испания, там зарегистрировали 680 новых смертей. Однако количество подтвержденных случаев там больше чем в Италии, 6922 новых.

Во Франции жертвами COVID-19 стали 240 человек, в США – 222, Иране – 122, Великобритании – 87, Нидерландах – 63, Германии – 36, Бельгии – 34.

Соединенные Штаты в сутки подтвердили 11 074 случая заражения, Германия – 3935, Франция – 2448.

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус


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