Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Китаї зафіксували смерть від вірусу, що передається від гризунів – ЗМІ

Середа, 25 березня 2020, 05:15
У Китаї зафіксували смерть від вірусу, що передається від гризунів – ЗМІ

Хантавірус став причиною раптової смерті чоловіка в китайській провінції Юньнань.

Джерело: Global Times

Деталі: Чоловік раптово помер, коли повертався додому в автобусі. Тести не виявили в нього COVID-19. Водночас, було підтверджено хантавірус. 

Окрім того, осіб, що перебували поруч із загиблим, також вирішили протестувати на наявність захворювання. 

Як повідомляють китайські ЗМІ із посиланням Китайський центр контролю та профілактиці захворювань, у пацієнтів із таким захворюванням будуть проявлятись жар, кровотечі та ураження нирок.

У перші дні зараження людина може відчувати головний біль, кашель, слабкість. 

Інкубаційний період вірусу, зазвичай, складає один-два тижні. 

Зараження відбувається від хворих домашніх або диких гризунів (через укус чи контакт із очима, носом, ротом). Хантавірус можна підхопити, якщо торкатися поверхностей, на яких гризуни залишають сліди життєдіяльності. 

Також, зазначають китайські ЗМІ, заражень від людини до людини не зафіксовано. 

Стверджується, що у Китаї вакцини проти хантавірусу існують на ринку майже 20 років. Саме їх застосування вважається найбільш ефективним способом запобігання хантавірусній інфекції. 

Із 2008 року влада країни запровадили програми вакцинації проти вірусу у регіонах із високою групою ризику.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Китай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: