Хантавірус став причиною раптової смерті чоловіка в китайській провінції Юньнань.

Джерело: Global Times

Деталі: Чоловік раптово помер, коли повертався додому в автобусі. Тести не виявили в нього COVID-19. Водночас, було підтверджено хантавірус.

Окрім того, осіб, що перебували поруч із загиблим, також вирішили протестувати на наявність захворювання.

Як повідомляють китайські ЗМІ із посиланням Китайський центр контролю та профілактиці захворювань, у пацієнтів із таким захворюванням будуть проявлятись жар, кровотечі та ураження нирок.

У перші дні зараження людина може відчувати головний біль, кашель, слабкість.

Інкубаційний період вірусу, зазвичай, складає один-два тижні.

Зараження відбувається від хворих домашніх або диких гризунів (через укус чи контакт із очима, носом, ротом). Хантавірус можна підхопити, якщо торкатися поверхностей, на яких гризуни залишають сліди життєдіяльності.

Також, стверджують китайські ЗМІ, заражень від людини до людини не зафіксовано.