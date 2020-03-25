Хантавирус стал причиной внезапной смерти мужчины в китайской провинции Юньнань.

Источник: Global Times

Детали: Мужчина внезапно умер, когда возвращался домой в автобусе. Тесты не выявили у него COVID-19. В то же время, было подтверждено хантавирус.

Кроме того, людей, которые находились рядом с погибшим, также решили протестировать на наличие заболевания.

Как сообщают китайские СМИ со ссылкой Китайский центр контроля и профилактики заболеваний, у пациентов с таким заболеванием будут проявляться жар, кровотечения и поражение почек.

В первые дни заражения человек может испытывать головную боль, кашель, слабость.

Инкубационный период вируса, как правило, составляет одну-две недели.

Заражение происходит от больных домашних или диких грызунов (через укус или контакт с глазами, носом, ртом). Хантавирус можно подхватить, если касаться поверхностей, на которых грызуны оставляют следы жизнедеятельности.

Также, утверждают китайские СМИ, заражений от человека к человеку не зафиксировано.

Утверждается, что в Китае вакцины против хантавируса существуют на рынке почти 20 лет. Именно их применение считается наиболее эффективным способом предотвращения хантавирусная инфекции.

С 2008 года власти страны ввели программы вакцинации против вируса в регионах с высокой группой риска