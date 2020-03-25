В Китае зафиксировали смерть от вируса, передающегося от грызунов
Хантавирус стал причиной внезапной смерти мужчины в китайской провинции Юньнань.
Источник: Global Times
Детали: Мужчина внезапно умер, когда возвращался домой в автобусе. Тесты не выявили у него COVID-19. В то же время, было подтверждено хантавирус.
Кроме того, людей, которые находились рядом с погибшим, также решили протестировать на наличие заболевания.
Как сообщают китайские СМИ со ссылкой Китайский центр контроля и профилактики заболеваний, у пациентов с таким заболеванием будут проявляться жар, кровотечения и поражение почек.
В первые дни заражения человек может испытывать головную боль, кашель, слабость.
Инкубационный период вируса, как правило, составляет одну-две недели.
Заражение происходит от больных домашних или диких грызунов (через укус или контакт с глазами, носом, ртом). Хантавирус можно подхватить, если касаться поверхностей, на которых грызуны оставляют следы жизнедеятельности.
Также, утверждают китайские СМИ, заражений от человека к человеку не зафиксировано.