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В Україну повертається тепло

Середа, 25 березня 2020, 08:11
В Україну повертається тепло

У найближчі дні в Україну повернеться весняне тепло – повітря прогріється до +10-12 градусів, опади не передбачаються.

Джерело: Укргідрометцентр  

Деталі: 25 березня вдень 5-8° тепла, без опадів. У південній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві 25 березня без опадів, вдень 5-7° тепла.   

 

26 березня стане ще тепліше. Попри те, що вночі на заході ще збережеться морозець, вдень по всій території країни буде сонячно і тепло.

На заході прогнозують 7-9° тепла, на півночі та в центрі +8-10°, на півдні та південному сході до +13°. У Криму 11-13° тепла. 

 

У Києві в четвер вночі -2-4°, вдень до +10°, без опадів.

Українська правда

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Теми: погода
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