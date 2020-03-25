В Украину возвращается тепло

В ближайшие дни в Украину вернется весеннее тепло – воздух прогреется до + 10-12 градусов, осадки не предусматриваются.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 25 марта днем ​​5-8° тепла, без осадков. В южной части порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве 25 марта без осадков, днем ​​5-7° тепла.

26 марта станет еще теплее. Несмотря на то, что ночью на западе еще сохранится мороз, днем ​​на всей территории страны будет солнечно и тепло.

На западе прогнозируют 7-9° тепла, на севере и в центре +8-10°, на юге и юго-востоке до +13°. В Крыму 11-13° тепла.

В Киеве в четверг ночью -2-4°, днем ​​до +10°, без осадков.