В Украину возвращается тепло
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Среда, 25 марта 2020, 09:11
В ближайшие дни в Украину вернется весеннее тепло – воздух прогреется до + 10-12 градусов, осадки не предусматриваются.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 25 марта днем 5-8° тепла, без осадков. В южной части порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
В Киеве 25 марта без осадков, днем 5-7° тепла.
26 марта станет еще теплее. Несмотря на то, что ночью на западе еще сохранится мороз, днем на всей территории страны будет солнечно и тепло.
На западе прогнозируют 7-9° тепла, на севере и в центре +8-10°, на юге и юго-востоке до +13°. В Крыму 11-13° тепла.
В Киеве в четверг ночью -2-4°, днем до +10°, без осадков.
Украинская правда
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