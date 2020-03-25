Лідери G20 поговорять про коронавірус у форматі відеоконференції

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Середа, 25 березня 2020, 09:41

26 березня лідери двадцяти провідних економік світу – G20 – проведуть позачерговий саміт у режимі відеоконференції, щоб обговорити епідемію коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням на владу Саудівської Аравії

Деталі: Саміт відбудеться під головуванням короля Салмана бін Абдульазіз і пройде він на тлі критики, що група не поспішає реагувати на глобальну кризу.

Учасники "Великої двадцятки" обговорять питання мінімізації негативного впливу пандемії коронавірусу на світову економіку.

Президент Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у відеоконференції лідерів країн "Великої двадцятки" в четвер, повідомило китайське державне телебачення.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія економіка світ


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