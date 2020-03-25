Лидеры G20 поговорят о коронавирусе в формате видеоконференции  

26 марта лидеры двадцати ведущих экономик мира – G20 – проведут внеочередной саммит в режиме видеоконференции, чтобы обсудить эпидемию коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на власти Саудовской Аравии

Детали: Саммит пройдет под председательством короля Салмана бин Абдульазиза и пройдет он на фоне критики, что группа не спешит реагировать на глобальный кризис.

Участники "Большой двадцатки" обсудят вопросы минимизации негативного воздействия пандемии коронавируса на мировую экономику.

Президент Китая Си Цзиньпин примет участие в видеоконференции лидеров стран "Большой двадцатки" в четверг, сообщило китайское государственное телевидение.