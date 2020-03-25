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Трамп хоче відкрити США до Великодня попри пандемію

Середа, 25 березня 2020, 09:51
Трамп хоче відкрити США до Великодня попри пандемію

Президент США Дональд Трамп сподівається, що його країна позбудеться від коронавірусу до Великодня, навіть незважаючи на заяву губернатора Нью-Йорка про те, що хвороба поширюється швидше, ніж "швидкісний поїзд".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Ми збираємося відкритися скоро... Я хотів би, щоб країна була відкрита і просто почала відновлюватися до Великодня. Великдень – особливий день для мене... і ви заповнятиме церкви по всій нашій країні", - сказав Трамп.

Католицький Великдень цього року буде 12 квітня.

Трамп також попередив, що, якщо країна не буде знову відкрита для бізнесу, вона може постраждати від "масової рецесії або депресії".

"Ви втратите людей. Ви отримаєте тисячі самогубств. Може статися все що завгодно, буде нестабільність", - сказав він про наслідки тривалої кризи.

Кілька годин по тому після заяви Трампа Сенат погодив план Білого дому з порятунку економіки на суму 2 трильйони доларів.

Пакет заходів містить податкові знижки, кредити, гроші для лікарень і допомогу для бізнесу.

У США зареєстровано майже 55 000 випадків захворювання на коронавірус і майже 800 смертей.

Майже половина всіх випадків зареєстрована в штаті Нью-Йорк, губернатор якого порівняв поширення вірусу зі швидкісним поїздом, що йде через всю країну.

"Нью-Йорк – канарейка на вугільній шахті, спочатку відбувається Нью-Йорк, те, що відбувається з Нью-Йорком, відбудеться з Каліфорнією і Іллінойсом, це всього лише питання часу", - сказав він.

За словами губернатора, система охорони здоров'я в Нью-Йорку скоро досягне критичної точки, якщо Федеральне агентство США з надзвичайних ситуацій терміново не відправить більше медичного обладнання.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАкоронавірусCovid-2019бізнес
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